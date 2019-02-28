نادر شوقي يهاجم الجهاز الفني لـ المنتخب بسبب استبعاد رمضان صبحي ..فيديو

اندهش نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من عدم انضمام الأخير لمعسكر منتخب مصر المقبل رغم تألقه مع الفريق الأحمر.



وقال شوقي هلال تصريحاته على فضائية أون سبورت، إن استبعاد رمضان أمر غير مفهوم، وهو أيضا أمر غير فني.



واضاف شوقي، أن في بداية الأمر كان جهاز المنتخب يبرر له عدم انضمام رمضان بسبب أنه لا يشارك مع فريقه هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي ولكن الظروف تغيرت الآن، مشيرا إلى أن رمضان يلعب بانتظام مع الأهلي ويقدم مستوى مميز والجميع تعجب من عدم انضمامه للمنتخب".



وتابع :" أعلم تماما منذ تولي الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر أنه لن يضم رمضان لأسباب أخرى غير فنية ولكني لن أكشف عنها في وسائل الإعلام".



وواصل نادر شوقي "استبعاد رمضان من المنتخب يضر اللاعب بشأن تجديد تصريح العمل في إنجلترا، وإذا لم ينضم للمعسكر المقبل سيكون تجديد تعاقده مع ناديه صعب جدا".