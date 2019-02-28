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منوعات

تقتل الأطفال على واتساب.. حقيقة لعبة مومو ..رد فوري من وزيرة إنجليزية..صور

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:53 م
صدى البلد
محمد علي
قالت صحيفة ميرور الإنجليزية، إنه يوجد حالة من الذعر أصابت الكثيرين في بريطانيا والسبب في ذلك لعبة على مواقع التواصل، استدعت ردًا من الحكومة البريطانية من خلال أحد وزرائها.

وقالت الوزيرة الإنجليزية أندريا لوسياس إنها "قلقة للغاية" من الذعر حول اللعبة ، لكنها أكدت على أنه "لا يوجد دليل مؤكد" على إن اللعبة المسماة "تحدي مومو" تضر الأطفال البريطانيين، وذلك أمام جلسة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان).

وأضافت أنه "يجب القيام بالمزيد" بمعنى أوسع لحماية الأطفال من التسلط أو إيذاء الذات على الإنترنت.

وقال خبراء رقميون وناشطون حقوقيون في بريطانيا، مؤخرا، إنه لا صحة لما أثير حول انتحار عدد من الأطفال وإيذائهم لأنفسهم بسبب تحدي مومو، ذاكرين إن اللعبة باالغة الخطورة، وبدأ الكثير من الآباء والأمهات من الشكوى منها.

وانتشر "تحدي مومو" على نحو لافت خلال العام الماضي، وتقوم فكرته على دعوة الأطفال إلى القيام بأمور مؤذية بعد تلقيهم لرسائل في تطبيق التراسل الفوري "واتساب".

ويجري التحدي من خلال إرسال رسالة عبر واتساب من هاتف يعود إلى "مومو"، الذي يستخدم صورة وجه مرعب في ملفه الشخصي، ويرسل بعد ذلك سلسلة من التحديات والتهديدات تنتهي بالطلب من اللاعب الانتحار.

ويرسل حساب "مومو" صورا عنيفة إلى الضحايا عبر واتساب ويهددهم إذا رفضوا اتباع أوامر اللعبة.

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