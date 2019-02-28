أمين الفتوى: صلاة الجمعة تجوز في زوايا المساجد بالعمارات .. فيديو

ورد إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصلاة في مسجد مبني أسفل العمارة؟.



وأجاب عثمان، في لقائه على فضائية "الناس"، أن مذهب الإمام أبى حنيفة الذي تأخذ به دار الإفتاء، أن المسجد الذي تصلى به الجمعة لابد أن تكون ساحته مفتوحة ومنه إلى السماء ومنه قالوا إن هواء المسجد لابد أن يكون من المسجد وأسفل المسجد لابد أن يكونه منه.



وأشار إلى أن الزوايا في البيوت تصلى فيها الصلوات العادية، ولكن الآن يجوز صلاة الجمعة في الزوايا المعتمدة من الاوقاف على أنها مسجد وله إمام راتب وتقام فيه كذلك الصلوات العادية، فهناك الزوايا في العمارات وبها مصلين كثيرين جدا.