ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئيس الألباني: مصر ذات ثقل إقليمي وتنطلق بخطى ثابتة نحو المستقبل

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:41 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الألباني إلير ميتا، أن مصر تنطلق بخطى ثابتة نحو المستقبل ، وأنها ذات ثقل إقليمي وتدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الألباني - في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار ، والتى نوهت القناة إلى أن المقابلة ستذاع كاملة غدا - " إن ألبانيا أبرمت عدة اتفاقيات تعاون مع مصر في مجالي السياحة والنقل البحري" ، لافتا إلى أن الاستثمار في مجال السياحة في مصر هو هدف ألبانيا الحالي.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ تعد مقصدا سياحيا مهما لكافة دول البلقان.

وكشف ميتا أن اللجنة المشتركة لبحث التعاون بين مصر وألبانيا برئاسة وزيري خارجية البلدين ستعقد أولى جلساتها بعد أقل من 3 أشهر، لافتا في السياق ذاته إلى تأسيس لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين .

وأشار إلى أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون مع دول أفريقيا من خلال مصر ، لافتا إلى أن بلاده تسعى أيضا لاستعادة دورها الثقافي من خلال تعاونها مع مصر .. كما أكد الرئيس الألباني أن بلاده تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

الرئيس الألباني: نتطلع للاستفادة من خبرات مصر في مكافحة الإرهاب

الرئيس الألباني: السيسي أعاد لمصر قوتها ومكانتها

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره الألباني

رئيس ألبانيا: أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا حادث محطة القاهرة.. والسيسي أعاد لمصر مكانتها.. ونقدر دعم الدولة لنا في التعليم

السيسي خلال المؤتمر المشترك مع نظيره الإلباني: الاتفاق على مجلس أعمال مشترك بين البلدين..وانطلاقة في التعاون الثنائي

مصر وإلبانيا.. 200 عام من العلاقات التاريخية وتشابه في الثقافة والتراث.. حرص على مكافحة الإرهاب وحفظ قيم التسامح.. والرئيس السيسي يطالب بزيادة حجم التبادل التجاري ويتلقى دعوة لزيارة تيرانا

ترشيحاتنا

الجونة ينتزع فوزا مثيرا من بتروجت.. وهدف عالمى لنجم الأهلى.. فيديو

إثيوبيا تعتقل 105 رجال أعمال لتحصيل 14 مليار بٌر

10 جولات على حسم الدوري الانجليزى.. مشوار ليفربول ومانشستر سيتي لحصد اللقب

من المصريين إلى جماعة الإخوان الإرهابية.. #خاف انت طلعت لوحدك .. معاكي يا مصر

أصابعه المبتورة أدلتهم على جثته.. قصة شيال شنط حادث محطة مصر

مباراة مصارعة عنيفة بين ياسر جلال وكرم جابر.. فيديو

أول حل علمي حقيقي للقضاء على الصلع للأبد

تفاصيل تحقيقات الزمالك مع كهربا فى واقعتى البصق على الجمهور والتشاجر مع أوباما

أغنى رجل في العالم يتصدر قائمة المتبرعين لدعم الفقراء

رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر

مواقف محرجة لـ ترامب خلال قمة هانوي مع زعيم كوريا الشمالية

أمطار غزيرة ورياح شديدة تجتاح مدن وقرى الشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو..ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

رحلة خير انتهت بمأساة.. وفاة عضوتي روتاري في محطة مصر بعد افتتاح مشروع خيري

فيديو

شاهد.. خناقة تريزيجيه وكريم حافظ مع لاعب آكهيسار في مباراته أمام قاسم باشا
سائق سيارة نقل وقود يروي موقفه البطولي بعد اشتعال النيران بها
فيديو جراف.. امرأة صينية تجري عملية تجميل لعيون قطتها
رحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة تنتهي بشكل مأساوي في محطة مصر
توفيق عكاشة يهدد بإلغاء حلقة «مصر اليوم» على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟

هل يستعيد محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تصدر أجويرو؟