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أخبار البلد

الوزراء ينشر انفوجراف عن يوم الانعدام التام للتمييز

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:31 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف بشأن أبرز المعلومات عن يوم الانعدام التام للتميز، موضحا أن يوم الانعدام التام للتمييز، يحتفل به في الأول من مارس من كل عام، ويعتبر فرصة لتسليط الضوء على دعوة جميع أفراد المجتمع ليكونوا جزءا من التحول وأن يتخذوا موقفا نحو مجتمع أكثر عدلا وانصافا.

ويهدف اليوم إلى توحيد العالم للاحتفال بالتنوع ويرفض التمييز بجميع أشكاله، ولفت الانفوجراف إلى أن الدستور المصري في المادة ٩ ينص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وتنص المادة ١١ بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الوزراء ينشر انفوجراف عن يوم الانعدام التام للتمييز

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