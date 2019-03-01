انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور

انطلقت صباح اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف عن فيرس سي والأمراض الغير سارية بنطاق محافظة الشرقية، للقضاء عليها، بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تحت شعار حملة 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية.



وتستمر المبادرة لمدة شهرين حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، وبحضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجميع قيادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حيث تم انطلاق الحملة في تمام الساعة 9صباحًا من داخل مسجد الفتح بالزقازيق، وداخل مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، ةكنيسة السيدة العذراء مريم وماريوحنا، وأيضا مستشفي الزقازيق العام و مكتب صحة ثان الزقازيق، ونادي الشرقية، ومستشفي المبرة.



وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملة 100 مليون صحة هي مبادرة رئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط الدم ، السكري ، السمنة) وتستهدف نحو 4 مليون مواطن بمحافظة الشرقية، وأن الحملة يتم تنفيذها في 341 منشأة صحية كنقاط ثابتة، بخلاف النقط المتحركة بعدد 1365 فريق بالمحافظة، وأن الأشخاص المستهدفين هم جميع المواطنين بالمحافظة الذين يبلغ عمرهم ١٨ سنة فأكثر، ويتم إجراء الفحوصات والكشف الطبي من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي فقط، مشيرًا أنها فرصة لجميع المواطنين للاطمئنان علي صحتهم بالإضافة إلي علاج المصابين بدون أي مقابل، وأن الحملة مستمرة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة التاسعة مساءًا في جميع أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة وتنتهي الحملة بالمحافظة في نهاية شهر أبريل المقبل.

