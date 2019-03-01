ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
وائل شاهين
انطلقت صباح اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف عن فيرس سي والأمراض الغير سارية بنطاق محافظة الشرقية، للقضاء عليها، بناء علي توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تحت شعار حملة 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية.

وتستمر المبادرة لمدة شهرين حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، وبحضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجميع قيادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حيث تم انطلاق الحملة في تمام الساعة 9صباحًا من داخل مسجد الفتح بالزقازيق، وداخل مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، ةكنيسة السيدة العذراء مريم وماريوحنا، وأيضا مستشفي الزقازيق العام و مكتب صحة ثان الزقازيق، ونادي الشرقية، ومستشفي المبرة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملة 100 مليون صحة هي مبادرة رئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط الدم ، السكري ، السمنة) وتستهدف نحو 4 مليون مواطن بمحافظة الشرقية، وأن الحملة يتم تنفيذها في 341 منشأة صحية كنقاط ثابتة، بخلاف النقط المتحركة بعدد 1365 فريق بالمحافظة، وأن الأشخاص المستهدفين هم جميع المواطنين بالمحافظة الذين يبلغ عمرهم ١٨ سنة فأكثر، ويتم إجراء الفحوصات والكشف الطبي من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي فقط، مشيرًا أنها فرصة لجميع المواطنين للاطمئنان علي صحتهم بالإضافة إلي علاج المصابين بدون أي مقابل، وأن الحملة مستمرة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة التاسعة مساءًا في جميع أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة وتنتهي الحملة بالمحافظة في نهاية شهر أبريل المقبل.
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور
انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء عن فيروس سي بالشرقية.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بعد قرار محاكمته .. تعرف على التهم الموجهة لـ نتنياهو

اليوم.. 6 مصريين فى نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بشيكاغو

اسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 1 -3 -2019

سلة كفر الشيخ يحقق الفوز الرابع أمام بنها ويضمن الصعود لتصفيات الممتاز ب

تعرف على موعد اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة في صورته النهائية

نجم الإسماعيلى يطمئن المواطنين بعد انقلاب سيارته 4 مرات .. فيديو

تجارة بالحجاب أم صورة مشرفة؟.. جدل ديني حول مسابقة ملكة جمال المحجبات

بازوكا: نصف اللاعبين المصريين زى الحوامل.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

موقع فرنسي: محمد بن سلمان سيقيم 10 أيام في العاصمة التونسية خلال القمة العربية

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو

البشير يفوض سلطاته في الحزب الحاكم لنائبه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن شيرين وليدى جاجا.. تعرف على أسعار إطلالات النجمات خلال الأسبوع

توافد المواطنين للمشاركة بمبادرة 100 مليون صحة بمستشفيات الغربية.. صور

رئيس دولة ألبانيا يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

فيديو

دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو
الزنط: الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة .. ومحاولتها لتشويه الدولة لن تفلح
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو
نجم الإسماعيلى ينفعل بعد تعرض محمد صلاح لهجوم.. فيديو
اكتشاف وحش بحري مرعب في أستراليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟