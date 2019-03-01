الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية إلى باكستان

نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الهيئة العامة الإماراتية للطيران المدني أنه نظرًا للمستجدات وعودة الهدوء إلى الأجواء الباكستانية، قررت إلغاء تعليق الرحلات والسماح للطائرات المسجلة في الإمارات باستئناف رحلاتها مجددا إلى كراتشي، وإسلام آباد، وبيشاور.



وذكرت الهيئة في حسابها الرسمي على "تويتر" أنه سيتم مراجعة الوضع لباقي المطارات لاحقا.



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قررت الأربعاء الماضي تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في الإمارات والمتجهة إلى جمهورية باكستان الإسلامية حتى إشعار آخر نظرا للأوضاع التي تشهدها باكستان.



وألغت الناقلات الإماراتية العشرات من الرحلات الجوية يومي الأربعاء والخميس الماضيين جراء قرار التعليق.