باكستان تُسلم الطيار الهندي المحتجز لديها إلى بلاده

سلمت السلطات الباكستانية اليوم الجمعة الطيار الهندي المحتجز لديها عبر معبر "واجاه" الحدودي، وذلك في بادرة سلام من قبل إسلام آباد تجاه نيودلهي بعدما تصاعدت الأوضاع بين الدولتين الجارتين في الآونة الأخيرة.



وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن عددا من المواطنين الهنود احتشدوا أمام المعبر احتفالا بإطلاق سراح الطيار الهندي الذي أسر عقب إسقاط طائرته في الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين يوم الأربعاء الماضي.



من جانبها، قالت وزارة الشئون الخارجية الباكستانية إنه تمت معاملة الطيار الهندي الذي كان محتجزا لديها بشكل جيد وبما يتماشى مع القانون الدولي أثناء فترة احتجازه.



وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أكد في وقت سابق اليوم أمام البرلمان قرار تسليم الطيار، فيما قالت وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج "إن بلادها لا تتمنى أن ترى أي تصعيد آخر في الوضع".



يذكر أن الأوضاع بين باكستان والهند شهدت تصعيدا عنيفا بعدما لقى أكثر من 40 جنديا هنديا حتفهم الشهر الماضي في تفجير نفذته جماعة "جيش محمد" المتشددة التي تتمركز في باكستان، قبل أن تشن الهند غارات جوية عبر الحدود، وأعلنت باكستان أول أمس الأربعاء إسقاط طائرتين هنديتين عبرتا خط الحدود واحتجاز قائد إحداهما.