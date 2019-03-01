غارات جوية أمريكية على حركة الشباب بالصومال توقع 26 قتيلا



ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وكانت الشرط الصومالية أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذته حركة (الشباب) الإرهابية، أمس وسط العاصمة مقديشيو، إلى 29 قتيلا و80 جريحا.

أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل 26 من حركة الشباب الإرهابية في الصومال خلال غارات جوية أمريكية.