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رياضة

النجوم مكتمل الصفوف استعدادًا لمباراة حرس الحدود

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
دخل الفريق الأول لنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني الجديد، في معسكر مغلق اليوم - الجمعة - في احد فنادق القاهرة، وذلك استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا - السبت - في المباراة المقامة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

وقرر مؤمن سليمان المدير الفني، ضم جميع لاعبي الفريق الأول الى معسكر المباراة وذلك لضيق الوقت حيث تولى مسئولية الفريق أمس الأول.

ويسعى الجهاز الفني لنادي النجوم للوقوف على القائمة المثالية المشاركة في المباراة.

يذكر أن النجوم يحتل المركز الثامن عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٢١ نقطة.

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