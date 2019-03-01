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توفيق عكاشة: العالم ينتظر حربا عالمية ثالثة خلال 3 سنوات

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:02 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العالم ينتظر حربا عالمية ثالثة خلال 3 سنوات، مضيفا: "كل اللي قلته قبل كده حصل".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ما يحدث على أرض مصر، بعضه يمكن اعتباره معجزات، خاصة في ظل تعرض مصر لأقوى حروب الجيل الخامس، وهو ما يستوجب تماسك وتوحد الشعب مع سلطته الخامسة.

وكشف الإعلامي عن أهداف الحرب العالمية الثالثة التى يمكن أن تدمر العالم فى أي لحظة، مشيرا إلى أنها تتمثل فى إعادة صياغة الخريطة الجغرافية سواء البشرية أو الاقتصادية أو السياسية على المستوى العالمي.

ونوه إلى أن هناك ترتيبات دولية وإعادة صياغة للخريطة العالمية على المستويات البشرية والسياسية والاقتصادية، موضحا أن إعادة هذه الصياغة ستكون من خلال حرب.

وأشار إلى أن مسرح السياسة العالمية سيكون عليه لاعبون كبار جدد، بعد الحرب العالمية الثالثة.

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