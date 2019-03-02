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أخبار العالم

بعد نصف قرن.. ليبيا تلغي حكم إعدام الملك إدريس السنوسي

السبت 02/مارس/2019 - 01:09 ص
إدريس السنوسي
إدريس السنوسي
أحمد قاسم
بعد أكثر من نصف قرن على وفاته، أعلن البرلمان الليبي، أمس الجمعة، إعادة الاعتبار للملك الليبي الراحل، إدريس السنوسي وعائلته.

وذكرت قناة "العربية" أن البرلمان ألغى أيضًا بخطوة اعتبارية حكم الإعدام الصادر بحقه وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.

وكان نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي قد أصدر عام 1977 حكمًا بالإعدام بحق السنوسي، الذي قضى حياته في مصر حتى وفاته عام 1983 ليتم دفنه بناء على وصيته في المدينة المنورة بالسعودية.

وُلد الملك محمد إدريس بن محمد المهدي ابن محمد بن علي السنوسي في طبرق شرق ليبيا. تربع السنوسي على عرش ليبيا في الفترة بين (1946 - 1969)، حتى إسقاط حكمه من قبل معمر القذافي في الأول من سبتمبر عام 1969، وهو أول ملك يحكم ليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا عام 1951.

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