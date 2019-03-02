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عمرو أديب : رجال أعمال تبرعوا بـ 3 ملايين جنية لأسر ضحايا قطار محطة مصر.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
رامى المهدي
أكد عمرو أديب، إن ثلاثة من رجال الأعمال تبرعوا بمبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه لصالح أسر ضحايا حادث قطار محطة مصر.

واستطرد " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : "الناس كلها وصفت الحادث بشكل دقيق خلال اليومين الماضيين، ولكنني لم أر أحدا يتحدث عن الحل؛ حتى لا تتكرر تلك النوعية من الحوادث ".

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