عمرو أديب : رجال أعمال تبرعوا بـ 3 ملايين جنية لأسر ضحايا قطار محطة مصر.. فيديو

أكد عمرو أديب، إن ثلاثة من رجال الأعمال تبرعوا بمبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه لصالح أسر ضحايا حادث قطار محطة مصر.



واستطرد " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : "الناس كلها وصفت الحادث بشكل دقيق خلال اليومين الماضيين، ولكنني لم أر أحدا يتحدث عن الحل؛ حتى لا تتكرر تلك النوعية من الحوادث ".

