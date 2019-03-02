صحة مطروح تعلن نتائج حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 103%

أعلنت مديرية الصحة بمطروح نتائج الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين.



وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحملة استهدفت ١٢١الف وطفل بالإضافة إلى تطعيم جميع الوافدين على أرض المحافظة .



واضاف انه تم بالفعل تطعيم ١٢٢ ألف وبنسبة مئوية١٠٠،٣٪؜ بإجمالي عدد فرق مشاركة بالحملة ٤٠٩ (٦٠فريق ثابت-٣٤٩ فريق متحرك).



واوضح ان اجمالي نسبة الطعوم المستهلكة ٦٩٩٨ زجاجة فئة عشرون جرعة بينما يبلغ إجمالي عدد السيارات المشاركة في الحملة ٧٠ سيارة لافتا أنه تم تنفيذ الحملة من منزل الى منزل في جميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالإضافة الي تطعيم جميع الوافدين الى المحافظة عبر منفذ السلوم البري.