أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، السبت، الموافق 2 -3- 2019.



وجاءت أسعار الذهب:

عيار 24: 744 جنيهًا

عيار 21: 651 جنيهًا

عيار 18: 558 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5208 جنيهات



فيما جاءت أسعار العملات:

الدولار الأمريكي: بيع 17.59 جنيه، وشراء 17.49 جنيه

اليورو: بيع 19.96 جنيه، وشراء 19.84 جنيه

الجنيه الإسترليني: بيع 22.85 جنيه، وشراء 22.73 جنيه

الين اليابانى: بيع 16.09 جنيه، وشراء 15.99 جنيه

الفرنك السويسرى: بيع 17.63 جنيه، وشراء 17.53 جنيه

