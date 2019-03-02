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أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، السبت، الموافق 2 -3- 2019.

وجاءت أسعار الذهب:
عيار 24: 744 جنيهًا
عيار 21: 651 جنيهًا
عيار 18: 558 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5208 جنيهات

فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.59 جنيه، وشراء 17.49 جنيه
اليورو: بيع 19.96 جنيه، وشراء 19.84 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 22.85 جنيه، وشراء 22.73 جنيه
الين اليابانى: بيع 16.09 جنيه، وشراء 15.99 جنيه
الفرنك السويسرى: بيع 17.63 جنيه، وشراء 17.53 جنيه

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