ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم السبت 2 -3 -2019

السبت 02/مارس/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
واصلت أسعار صرف العملات العربية حالة الاستقرار اليوم السبت 2 مارس 2019 مقابل الجنيه وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.66 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.57 جنيه للشراء و57.95 جنيه للبيع متراجعا نحو قرش، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع.


ترشيحاتنا

آيات عرابي تصف رئيس اتحاد القرضاوي بالمنافق

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 -3- 2019 والقنوات الناقلة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

مانشستر سيتي يسعى لافتراس بورنموث وتضييق الخناق على ليفربول

عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو

في ذكرى وفاتها .. سر ضرب زينات صدقي لـ زوزو شكيب.. نوستالجيا

مي حلمي تتألق بإطلالة جذابة ..صور

لجنة الفتوى توضح حكم التعجيل بزكاة المال وإخراجها قبل حلول موعدها

طريقة سهلة لتحضير المعمول بالمنزل

إبراهيم سعيد عن اختيارات أجيري: أعضاء الجهاز الفني بيزنوا في دماغ الراجل

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الانجولي

السمكة الشيطان تثير الذعر في أستراليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

شاهد.. مقابر كوم الشقافة الأثرية قبل افتتاحها غدا

مياه خضراء وعيون دافئة.. وادي الوشواش قطعة من الجنة على أرض الفيروز.. صور

غزل السجاد وصناعة الفخار .. إبداعات فنية لأبناء الوادي الجديد ..صور

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

فيديو

صحة الجيزة: 5 ملايين و400 ألف مواطن مستهدفون في المرحلة الـ3 من 100 مليون صحة.. فيديو
سفير كازاخستان: استفدنا من تجربة مصر لاحتواء الشباب وتشغيلهم وإعدادهم للقيادة
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو
أرمان إساغالييف: القمة العربية الأوروبية تسهم في استقرار العالم
سيولة مرورية تامة بالقاهرة الكبرى يرصدها google earth.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟