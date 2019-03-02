أسعار صرف العملات العربية اليوم السبت 2 -3 -2019

واصلت أسعار صرف العملات العربية حالة الاستقرار اليوم السبت 2 مارس 2019 مقابل الجنيه وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.



وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.66 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.57 جنيه للشراء و57.95 جنيه للبيع متراجعا نحو قرش، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع.





