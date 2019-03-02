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تعليم

تعليم البحر الأحمر توقع بروتوكول تعاون لدعم وتطوير التعليم الفني

السبت 02/مارس/2019 - 02:35 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
وقعت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، السبت، بروتوكول تعاون لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، مع غرفة المنشآت الفندقية فرع محافظة البحر الأحمر، بأحد فنادق المحافظة، وذلك من أجل توفير فرص تدريب لطلاب التعليم الفنى الفندقى داخل المنشآت السياحية بالمحافظة.

ويعتبر "دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر"، برنامج قومى بشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد والأوروبى يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحسين مخرجاتها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل المصرى والإقليمى وتلبى احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الحاضر والمستقبل عن طريق تقديم الدعم الفنى لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنظام.

وتبلغ الموازنة التقديرية للبرنامج 117 مليون يورو وتبلغ قيمة مساهمة الحكومة المصرية 67 مليون يورو مقابل 50 مليون يورو مساهمة الجانب الأوروبى وتستمر فترة تنفيذ البرنامج حتى يونيو 2021.

حضر التوقيع الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر ودكتور علاء عادل رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية فرع البحر الأحمر، وسامح الجرف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

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