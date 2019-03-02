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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والاتحاد المصري للسلاح ..صور

السبت 02/مارس/2019 - 02:39 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، والاتحاد المصري للسلاح بحضور الدكتور مختار أمين عبدالغني، عميد كلية التربية الرياضية؛ والمهندس عبدالمنعم السيد رئيس الاتحاد المصري للسلاح.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في كل المجالات العلمية والبحثية والرياضية، متمثلا في عقد الدورات التدريبية المشتركة، والتعاون في تنظيم البطولات المحلية والدولية، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة لرياضة السلاح بصعيد مصر، وإقامة مراكز لتدريب الناشئين يكون مقرها كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف.

وأضاف أن ذلك يأتي ـبعد النجاح الباهر للبطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين، والتي تم عقدها بجامعة بني سويف في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2019م.

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