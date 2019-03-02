مها أحمد تهنئ ريهام حجاج على نجاح مسلسل كارمن

شاركت الفنانة مها أحمد متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بزوجها الفنان مجدي كامل والفنانة ريهام حجاج.



وعلقت مها علي الصورة: "حبيبتي ياريهام كان يوم جميل جدا بجد اتبسطنا قوي تعيشي وتجمعينا، ومبرووووك ألف مبروك على مسلسلك كارمن جامد جدًا، ومزيد من البطولات والتألق".



مسلسل "كارمن" تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.