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المراغي: INBOX يناقش الموضوعات من خلال العلماء والخبراء المتخصصين

السبت 02/مارس/2019 - 04:29 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
أعرب الإعلامي حسام المراغي، عن سعادته بالمشاركة في البرنامج الجديد «INBOX» على قناة «صدى البلد 2» مع زملائه، موضحا أن فكرة البرنامج تعتمد على كل المواضيع المهمة التى تخص الشباب وتفسير الاحلام.

وأضاف «المراغي» خلال تقديمه أولى حلقات برنامج «INBOX» على قناة «صدى البلد 2» أن البرنامج يناقش كل الموضوعات من خلال العلماء والخبراء المتخصصين، بالإضافة إلى فقرة خاصة عن الوصفات الطبيعية بعنوان «مياه ورد» الوصفات الطبيعية للجمال للسيدات والرجال.

ويقدم البرنامج 6 وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.

وتسعى القناة مؤخرا لانطلاق عدد من البرامج الجديدة، بتقديم عدد كبير من الشباب، يحاولون من خلالها تقديم أشكال مختلفة وجديدة خارج الصندوق لجذب الجمهور من هذه الفئة.

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