منى محرز ضيفة عزة مصطفى فى صالة التحرير الليلة

تحل الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك ضيفة على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد السادسة مساء اليوم.



وتناقش «محرز» ما تحقق انجازه خلال الفترة الماضية فى ملفات الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك وكيف لعبت الإجراءات التى اتخذتها محرز دورا فى استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية.



كما تتحدث محرز عن الخطوات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة فى تراجع أسعار اللحوم والدواجن وضبط الأسواق .