ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

منى محرز ضيفة عزة مصطفى فى صالة التحرير الليلة

السبت 02/مارس/2019 - 04:21 م
الدكتورة منى محرز
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
قسم التوك شو
تحل الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك ضيفة على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد السادسة مساء اليوم.

وتناقش «محرز» ما تحقق انجازه خلال الفترة الماضية فى ملفات الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك وكيف لعبت الإجراءات التى اتخذتها محرز دورا فى استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية.

كما تتحدث محرز عن الخطوات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة فى تراجع أسعار اللحوم والدواجن وضبط الأسواق .

ترشيحاتنا

عضو بالبحوث الإسلامية: يجوز لقاطني مناطق الجيزة التيمم لانقطاع المياه

كهربا: بعض جماهير الزمالك خونة

الزمالك يفاوض نجم وادي دجلة

جروس يستقر على خطته لتعويض غياب ثلاثي الزمالك أمام بترو أتليتكو

إعدام طبيب كفر الشيخ قاتل زوجته وأطفاله شنقًا

صالح جمعة يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي ..صور

الأهلي يفقد جهود السولية أمام بتروجت

معاريف تنشر صور وأعداد قتلى الجيش الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف المصرية

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

خطف وقتل مرضى البرص بمالاوى.. والحكومة ترصد 7 آلاف دولار للمواجهة

محمد عواد يضع ميدو في مأزق قبل مواجهة الهلال

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة أعمال التطوير..فيديو
أحمد فريد: سعيد بمشاركتي في عمل بطولة الفنان عادل إمام ..فيديو
طالب جامعي: لهذا السبب تركت منزل أهلي..فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟