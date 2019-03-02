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حوادث

التحقيقات تكشف سبب قتل عاطل لشقيقة زوجته وطعن ابنته فى أوسيم

السبت 02/مارس/2019 - 05:34 م
مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
ندى حمودة - أحمد مهدي
نفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة ان يكون سوء السلوك الدافع وراء قتل عامل لشقيقة زوجته والشروع في قتل ابنته بمنطقة اوسيم.

تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من مستشفي معهد ناصر بوصول كلًا من منال.ه.ع 30 سنة ربة منزل مصابة بجرح نافذ بالبطن أسفل الثدي من الجهة اليسرى وتوفيت حال إسعافها ونجلة شقيقتها شروق.أ.ع 20 سنة طالبة مصابة بجرح طعني بالبطن وتم اسعافها.

انتقلت قوة امنية لفحص البلاغ وافادت التحريات باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث ان والد الطالبة المصابة وراء ارتكاب الجريمة تمكنت قوة امنية من القاء القبض علي المتهم.

واعترف المتهم أشرف.أ.ع بارتكابه الجريمة بعدما وقعت بينه وبين ابنته مشادة كلامية فتدخلت خالتها للفض بينهما ما دفعه لاخراج مطواة من بين طيات ملابسه وسدد لهما طعنتين تم نقل المصابتين الي المستشفي الا ان الخالة لفظت انفاسها الاخيرة اثناء اسعافها و تم انقاذ الابنة.

وكشفت التحقيقات التي اجريت باشراف المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة ان تحريات مباحث اوسيم حدوث مشاجرة بين الأب وابنته ولم تتطرق التحريات الي سوء السلوك أو السمعة كدافع لارتكاب الجريمة ولم تذكر الدافع للواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة لبيان سبب ارتكاب المتهم للجريمة مؤكدة علي عدم صحة ما تردد بسوء سلوك المجني عليهما.

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