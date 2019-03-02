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محافظات

استبعاد مدير أوقاف ههيا بعد إقامة صلاة الجمعة دون خطيب بأحد المساجد

السبت 02/مارس/2019 - 07:16 م
الشيخ زكريا الخطيب
الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية
محمد الطحاوي
قرر الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية استبعاد كلا من الشيخ "عبدالسلام مصطفى عبدالسلام" مدير إدارة أوقاف ههيا من منصبه وعودته إلى عمله الأصلى والشيخ السيد العربى بنقله إلى إدارة أوقاف صان الحجر ورفع أمرهما إلى لجنة القيم والانضباط بالوزارة.

جاء ذلك على خلفية أدى المصلون في مسجد "الحاج منصور" بقرية عرب سرحان التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية صلاة الجمعة دون خطبة بعد غياب خطيب المسجد للمرة الثانية خلال أسبوعين، ورفض أي مواطن صعود المنبر حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وسط حالة استياء عارم بين أهالي القرية.


حيث أكد عبدالحليم غنيم، أحد المواطنين، "ذهبنا إلى المسجد لصلاة الجمعة، ولم يحضر الخطيب، وكان المسجد ممتلئا عن آخره فهو من أكبر مساجد القرية".

وأضاف الحاج فتحي إبراهيم، أن أحد الأهالي تقدم وصلى بنا ركعتين، وغادر المصلون المسجد في حالة غضب شديد.

وقال إبراهيم عبدالرسول، أحد المواطنين، "إننا صلينا الجمعة ركعتين بدون خطبة بعد إفتاء من عدد من المقيمين على أمور المسجد ولا نعرف إذا كان خطأ أم صحيح".

كما طالب الأهالي وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بالتحقيق مع إمام وخطيب المسجد ومعرفة سبب تغيبه للجمعة الثانية على التوالي، مع توقيع أقصى عقوبة عليه وعدم تقبل أي عذر.

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