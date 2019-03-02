روسيا تندد بتدخل الولايات المتحدة في فنزويلا

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ندد بما وصفه "التدخل الصارخ" للولايات المتحدة في فنزويلا.



استنكرت الحكومة الفنزولية، اليوم السبت، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على 6 من بينهم قائد قوات الحرس الوطني في البلاد، مقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.



وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها نشرته وكالة "سبوتنك": ""ترفض فنزويلا مرة أخرى بشكل قاطع فرض العقوبات الأحادية الجانب، التي أعلنت عنها حكومة الولايات المتحدة ضد الجيش الفنزويلي، كجزء من استراتيجية واشنطن الفاشلة لإثارة التمرد ضد حكومة الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".



وأضاف البيان: " إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إلحاق الضرر بالوطنيين العسكريين لحمايتهم دستور وسيادة وسلامة فنزويلا، مؤكدا أن واشنطن تلجأ إلى التهديدات المباشرة ومحاولات لرشوة الجيش".



وتابع: "تطالب الحكومة البوليفية بالوقف الفوري للعدوان المتعدد الأوجه وتطالب المجتمع الدولي بالامتثال لميثاق الأمم المتحدة في مبادئه وأهدافه الأساسية من أجل وقف هذه الهجمات الاستعمارية واستعباد الشعب الفنزويلي ذو السيادة".