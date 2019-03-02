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فن

شاهد.. أبناء هالة صدقي التوأم في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

السبت 02/مارس/2019 - 10:32 م
صدى البلد
أحمد البهي
نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بالفنانة هالة صدقي وأبنائها التوأم.

وتعد تلك من المرات النادرة التي تقوم فيها هالة صدقي بالظهور برفقة أبنائها التوأم خلال حدث فني ، وعلق بوسي شلبي على الصورة قائلة : مبروك تكريم صدقي العمر هالة صدقي.


يذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الثالثة يكرم الفنانة هالة صدقي عن مجمل أعمالها الفنية ، بجانب الفنان لطفي لبيب.
شاهد.. أبناء هالة صدقي التوأم في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

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