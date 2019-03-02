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عمرو أديب يطالب بإعداد قانون لمعاقبة مسيئي استخدام مواقع التواصل

السبت 02/مارس/2019 - 10:29 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
حسام الحارتي
طالب الإعلامي عمرو أديب، مجلس النواب بإعداد قانون جديد من أجل معاقبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمي السوشيال ميديا ،الذين يقومون بنشر مقاطع فيديو مسيئة مخالفة للعادات المصرية.

أضاف خلال تقديمه برنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، أن ما تم تداوله من انتشار فيديوهات حريق المصريين أثناء انفجار "جرار"، محطة مصر غير ملائم معقبا :" كان ممكن يكون اخوك او ابوك حرام عليك ".

وتابع :" ارحموا الناس فين الناس اللي كانت بتروح تقدم بلاغ للنائب العام ضد الفنانين "، معربا عن تمنياته ان يتم القضاء علي القيم السلبية التي تتواجد داخل المجتمع وان يعم انتشار القيم الايجابية بين المواطنين.

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