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حوادث

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

السبت 02/مارس/2019 - 10:29 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تعطلت الحركة المرورية بطريق "مصر - الإسكندرية: الزراعى، إثر انهيار كوبرى المشاة بكفر الجمال التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، بعد اصطدام سيارة نقل به.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية، بسقوط بكوبرى المشاة بكفر الجمال بطوخ مما تسبب فى شلل مرورى بطريق الإسكندرية الزراعي من الاتجاهيين.

ولم يسفر الحادث عن أي مصابين أو ضحايا.

انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور
انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور
انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور
انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور
انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور
انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور
انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور
انهيار كوبرى مشاة بطوخ وشلل مرورى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى..صور

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