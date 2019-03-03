موافي: انتفاخ المعدة نفسي وليس حالة مرضية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن معظم أسباب انتفاخ المعدة نفسية وليست مرضية، مضيفا أن العصبية تتسبب في ابتلاع الهواء.



وأضاف "موافي"، خلال لقائه ببرنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار"، أن الانتفاخ قد يكون بسبب ابتلاع الهواء أثناء الكلام، أو بسبب العادة السيئة المنتشرة بين كثير من الناس والمتعلقة بشرب المياه الغازية أثناء تناول الأكل.



وتابع: "الهضم يبدأ في الفم، والبلع من غير المضغ كارثة، وينبغي على الإنسان مضغ الاكل بهدوء .

