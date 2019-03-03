ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو عرفة: سعيد بخسارة ريال مدريد

الأحد 03/مارس/2019 - 04:09 ص
عمرو عرفة
عمرو عرفة
محمد بدران
قال المخرج عمر عرفة إنه سعيد بخسارة ريال مدريد من برشلونة، في المباراة التي أقيمت امس على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".

وكتب عرفة على "تويتر": ‏‏أول مره افرح لما ريال مدريد يتغلبوا من كتر فاولات راموس وتجاوزه مع ميسي".

وعزز برشلونة صدارته برصيد 60 نقطة، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدى ريال مدريد بهدف نظيف، وتوقف رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة فى المركز الثالث، ليبتعد عن المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم بشكل كبير.
عمرو عرفة: سعيد بخسارة ريال مدريد

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وبرشلونة في " الكلاسيكو " الإسباني

تعرف على موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني .. فيديو

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد .. بث مباشر

ريال مدريد وبرشلونة.. زيدان يواجه البارسا بالقوة الضاربة

راكيتيتش يتمنى فوز برشلونة برباعية على ريال مدريد

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة المثيرة في الكلاسيكو .. فيديو

ترشيحاتنا

الوزراء: لا خسائر بشرية في حادث سقوط كوبري مشاة على الطريق الزراعي

طرق الوقاية من الإصابة بالشيخوخة المبكرة

المعاينة الأولية تكشف عن سبب انهيار كوبري طوخ

العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل

اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

طبيب يفجر مفاجأة حول خطورة الكلاب

بعد اكتساحه في كأس الملك.. برشلونة يكرر الفوز على ريال مدريد بـ الليجا.. فيديو

شاهد... أول فيديو من موقع انهيار كوبري مشاه الطريق الزراعي بـ طوخ

تعدد الزوجات ظلم للمرأة.. برلمانيات يردن على شيخ الأزهر

الزمالك يكتسح الأهلي في قمة السلة 90/ 67

مصرع طالب أسفل عجلات سيارة لجمع القمامة في كفر شكر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... 40 صورة من الحفل الافتتاحي لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

فيديو

صاحب واقعة الاحتجاز بالسلاسل: شقيقي أذاقني أبشع أنواع العذاب من أجل الميراث
لاعب الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية.. فيديو
عامر حسين يكشف أسباب عدم تحديد موعد مباراة السوبر المصري.. فيديو
اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف الدوري وأول مباراة لـ بيراميدز.. فيديو
طبيب نفسي يوضح التأثير السلبي لنشر صور ضحايا ومصابي حادث القطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟