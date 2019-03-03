عمرو عرفة: سعيد بخسارة ريال مدريد

قال المخرج عمر عرفة إنه سعيد بخسارة ريال مدريد من برشلونة، في المباراة التي أقيمت امس على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".



وكتب عرفة على "تويتر": ‏‏أول مره افرح لما ريال مدريد يتغلبوا من كتر فاولات راموس وتجاوزه مع ميسي".



وعزز برشلونة صدارته برصيد 60 نقطة، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدى ريال مدريد بهدف نظيف، وتوقف رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة فى المركز الثالث، ليبتعد عن المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم بشكل كبير.