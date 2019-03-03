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أخبار العالم

4 قتلى في حريق التهم مبنى تاريخيا بـ اسطنبول.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 12:16 م
حريق بمبنى تاريخي
حريق بمبنى تاريخي في اسطنبول
رحيم يسري
ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية الرسمية "تي آر تي" أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في حريق بمبنى سكني في مدينة إسطنبول.

وبحسب صحيفة "أحوال"، فإن حريقا ضخما اندلع صباح اليوم، الأحد، في مبنى تاريخي باسطنبول، موضحة أن رجال الإطفاء تحركوا للسيطرة على الحريق ووصل رجال الإسعاف لإنقاذ المصابين.

وأضافت أن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، وأن فرق الدفاع المدني أخلت المبنى وتواصل البحث عن الناجين.

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