4 قتلى في حريق التهم مبنى تاريخيا بـ اسطنبول.. فيديو

Fire kills 4 in Turkey's Istanbulhttps://t.co/WrDKqDQGp2 pic.twitter.com/k67w6nmLx3 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) March 3, 2019

ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية الرسمية "تي آر تي" أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في حريق بمبنى سكني في مدينة إسطنبول.وبحسب صحيفة "أحوال"، فإن حريقا ضخما اندلع صباح اليوم، الأحد، في مبنى تاريخي باسطنبول، موضحة أن رجال الإطفاء تحركوا للسيطرة على الحريق ووصل رجال الإسعاف لإنقاذ المصابين.وأضافت أن سبب الحريق غير معروف حتى الآن، وأن فرق الدفاع المدني أخلت المبنى وتواصل البحث عن الناجين.