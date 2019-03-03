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حوادث

ضبط عاطل يروج المواد المخدرة بتوك توك في طلخا

الأحد 03/مارس/2019 - 01:58 م
صدى البلد
همت الحسينى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من إلقاء القبض على سائق توك توك وبحوزته 250 جراما من مخدر الحشيش قبل قيامه بترويجها على عملائه.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة طلخا، بقيام "محمد.م.م"، 30 عاما، سائق توك توك ومقيم بمركز بلقاس، بالاتجار فى المواد المخدرة وتوزيع تلك المواد بمركز طلخا مستقلا توك توك.

وباستئذان النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد العزب وإسلام سعد، وضبط المتهم المتهم وبحوزتة 2 فرش حشيش وزن 250 جراما، ومبلغ مالي 700 جنيه، وتليفون محمول.

وبمواجهة المتهم بما اسفر عنة الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والتوك توك لسهولة التنقل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3260 جنح مركز طلخا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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