فريق طبي هولندي يجري 10عمليات زرع شرايين تاجية وقسطرة قلبية بمستشفيات جامعة الزقازيق.. صور

أعلن الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، أن الفريق الطبي الهولندي الذي يضم عددًا من أساتذة جراحة القلب والتخدير وطاقم التمريض المرافق له، باشر عمله بمستشفيات جامعة الزقازيق خلال يومه الأول من الزيارة، وأجرى عددا من العمليات الجراحية بالتعاون مع عدد من الأساتذة والمتخصصين من قسم جراحة القلب والصدر والأطباء بالمستشفى الجامعي.



وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي في إطار اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الهولندي تم توقيعها في سبتمبر الماضي بهدف تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وإدخال العمليات الجراحية الكبرى.



وقال الدكتور عبد المنعم أبو شرخ، عميد كلية الطب، إنه يتم عقد ورش عمل لطلاب كلية الطب من أجل تبادل الخبرات وسعي الجامعة لإعداد خريج على مستوى عالٍ ومهيأ لسوق العمل المحلية والدولية.



فيما أكد الدكتور نادر عبد الرحمن، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب والمستشفى الجامعي، أن حصاد اليوم الأول لعمل الفريق، إجراء ٣ عمليات زرع شرايين تاجية ناجحة لمرضى يعانون من قصور وضعف شديد بعضلة القلب، وهي من العمليات الصعبة والمعقدة التي تحتاج مهارة كبيرة، وكذلك إجراء ٧ عمليات قسطرة قلبية تضمنت قسطرة علاجية وتركيب دعامات دوائية لعلاج حالات تعاني من انسداد كامل بالشرايين التاجية، كما تم تركيب دعامات لبعض الحالات.

