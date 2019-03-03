البرلمان يطالب الهيئة القومية للأنفاق بكشف مصير الـ 2 مليار جنيه لتحويل المرافق

طالبت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها صباح اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بمدها بتفاصيل تكلفة نقل وتحويل المرافق المتعلقة بالخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق.



وقالت النائبة سيلفيا نبيل، خلال إجتماع اللجنة اليوم الأحد في حضور ممثلي وزارة المالية والتخطيط والهيئة القومية للأنفاق، إن المخصص فى موازنة العام المالي 2017 / 2018 لتحويل المرافق 2 مليار جنيه، ولم يتم صرف أي شىء منها طبقا للحساب الختامى، وتساءلت أين هذه الاعتمادات.



من جانبه قال اللواء ياسر العوضى، رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، إن الرقم المدرج والمحدد بـ 2 مليار جنيه على سبيل الخطأ وليس صحيحا وتكلفة المرافق يتم صرفها فورًا من الخزانة العامة للجهات التى تقوم بتحويلها"، وعلقت " نبيل ": " ده كلامكم مش كلامنا إحنا وأنتم اللى قدمتوه الاجتماع السابق".



فيما لفت محمد منصور ممثل الهيئة إلى أن التكلفة الخاصة بتحويل المرافق فى الخط الرابع لا تتعدى 24 مليون جنيه.



وتساءلت نبيل :"فلوس المرافق فين.. يبدو أن هناك مشروعا تأخر لديكم في التنفيذ"، ورد " العوضى" "الهيئة ليس لديها تأخيرات، وهناك رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات.