ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وفد كيني

الأحد 03/مارس/2019 - 04:49 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
قسم الدبلوماسي
صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية استقبل اليوم، الأحد، وفدًا من دولة كينيا الشقيقة برئاسة "مونيكا جوما" وزيرة الخارجية، وعضوية كل من "بول كاريوكي" النائب العام الكيني، واللواء "فيليب كامويرو" مدير عام جهاز المخابرات الوطنية الكيني. 

تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلديّن والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضح "حافظ"، أن الوزير شكري أكد حرص مصر على تعزيز التعاون التنموي بين البلديّن، خاصةً في المجالات ذات الأولوية للأشقاء في كينيا، والتي تشمل قطاعات الصحة والطاقة والإسكان والتصنيع. 

وأشار وزير الخارجية إلى تطلُع مصر لزيادة التبادل التجاري بين البلديّن بما يليق بالعلاقات التاريخية التي تربطهما.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا التعاون في مجال بناء القدرات والكوادر ونقل الخبرات المصرية إلى كينيا الشقيقة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. 

حيث أشاد الوزير شكري بالمشاركة الكينية في الدورات التي تنظمها الجهات المصرية المختلفة، بما في ذلك دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وقد أعرب شكري عن استعداد مصر لتعزيز عدد المنح التدريبية التي تقدمها مصر لكينيا، بما في ذلك في المجالات الأمنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

كما أكد حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري من أجل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد وزير الخارجية سامح شكري على اهتمام مصر بتعزيز التنسيق مع كينيا خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي تضع ضمن أحد أهم أولوياتها موضوعات بناء السلام وإعادة الإعمار على مستوى القارة، وكذلك دعم التكامُل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بما يحقق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الأفريقية.

كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك مثل الأوضاع في الكونغو الديمقراطية وتطورات الموقف في الصومال، فضلًا عن التطرُق حول الوضع في جنوب السودان وبوروندي.

ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية كينيا على اهتمام بلادها بدعم التعاون الثنائي مع مصر في المجالات المختلفة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما، وكذلك تعزيز نقل الخبرات المصرية، بما في ذلك على صعيد تلقي دورات تدريبية من جانب الأزهر الشريف لنشر تعاليم الإسلام الصحيح. 

كما تمت الإشارة إلى أهمية التنسيق بين الجانبيّن في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، حيث أعربت وزيرة خارجية كينيا عن التطلُع للعمل مع مصر ودعم الأنشطة المختلفة من أجل تنمية القارة.

ترشيحاتنا

مليون دولار مقابل معلومة عنه.. لهذه الأسباب تبحث أمريكا عن حمزة بن لادن

تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية وبو طيب يقود الهجوم

رسميا.. استدعاء نجم الجونة للمنتخب الكاميرونى

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

سكان حدائق المعادى يستغيثون من انتشار الكلاب الشرسة

رسميا.. بتروجت يفقد جهود نجمه قبل مباراة الأهلي بالدوري

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة فيديو عبور طلاب فوق ترعة بالبحيرة

طائرة الأحلام تنضم لأسطول مصر للطيران نهاية الشهر الحالي

الإمارات تكشف سبب تمثيل قطر الهامشي بالمحافل الدولية

حكم تعليق صور المتوفي تلمسا للدعاء له بالرحمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

إقبال كبير من السائحين علي زيارة مقابر كوم الشقافة.. صور

تشييع جثمان إحدى ضحايا قطار محطة مصر من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.. صور

فيديو

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب
شاهد ماذا قال معتز مطر المنافق عن الجيش والشرطة سابقا .. وماذا يقول اليوم
برلمانى يطالب كل مواطن بدفع 1000 جنيه لتطوير السكة الحديد.. فيديو
المياه والصرف الصحي: الانقطاعات تتم وفقا لتخطيط مسبق.. فيديو
مجلس الوزراء ينشر فيديو معلوماتيا عن المتحف المصري الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟