وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع وفد كيني

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية استقبل اليوم، الأحد، وفدًا من دولة كينيا الشقيقة برئاسة "مونيكا جوما" وزيرة الخارجية، وعضوية كل من "بول كاريوكي" النائب العام الكيني، واللواء "فيليب كامويرو" مدير عام جهاز المخابرات الوطنية الكيني.





تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلديّن والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





وأوضح "حافظ"، أن الوزير شكري أكد حرص مصر على تعزيز التعاون التنموي بين البلديّن، خاصةً في المجالات ذات الأولوية للأشقاء في كينيا، والتي تشمل قطاعات الصحة والطاقة والإسكان والتصنيع.





وأشار وزير الخارجية إلى تطلُع مصر لزيادة التبادل التجاري بين البلديّن بما يليق بالعلاقات التاريخية التي تربطهما.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا التعاون في مجال بناء القدرات والكوادر ونقل الخبرات المصرية إلى كينيا الشقيقة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





حيث أشاد الوزير شكري بالمشاركة الكينية في الدورات التي تنظمها الجهات المصرية المختلفة، بما في ذلك دورات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.





وقد أعرب شكري عن استعداد مصر لتعزيز عدد المنح التدريبية التي تقدمها مصر لكينيا، بما في ذلك في المجالات الأمنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.





كما أكد حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري من أجل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.





وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد وزير الخارجية سامح شكري على اهتمام مصر بتعزيز التنسيق مع كينيا خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي تضع ضمن أحد أهم أولوياتها موضوعات بناء السلام وإعادة الإعمار على مستوى القارة، وكذلك دعم التكامُل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بما يحقق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الأفريقية.





كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك مثل الأوضاع في الكونغو الديمقراطية وتطورات الموقف في الصومال، فضلًا عن التطرُق حول الوضع في جنوب السودان وبوروندي.





ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية كينيا على اهتمام بلادها بدعم التعاون الثنائي مع مصر في المجالات المختلفة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما، وكذلك تعزيز نقل الخبرات المصرية، بما في ذلك على صعيد تلقي دورات تدريبية من جانب الأزهر الشريف لنشر تعاليم الإسلام الصحيح.



