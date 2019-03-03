10 فرق إضافية لمبادرة 100 مليون صحة في الوادي الجديد

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة دعم محافظة الوادى الجديد بعشر فرق طبية للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠مليون صحة، حيث وصلت الفرق اليوم من مديرية الصحة بأسيوط وبدأت أعمالها بالمحافظة.



وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إلى أنه تم الانتهاء من فحص 12712 مواطن خلال يومين فقط، مشيرا هناك 82 فريقا ثابتا ومتحركا يقومون بعملية الكشف والمسح الطبى، إضافة إلى 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172631 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.



وأشار إلى أنه سيتم استهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات، مضيفًا بأنه سيتم توفير وسائل انتقال لكبار السن والمعاقين والمواطنين في القرى البعيدة لنقلهم إلى أقرب مكان فريق عمل وعودتهم مرة أخرى، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف والاطمئنان على صحتهم.