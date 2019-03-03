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ديني

داعية إسلامي يبشر كل مظلوم ويطمئنه بـ 4 آيات قرآنية .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 07:18 م
مظلوم
مظلوم
أمل فوزي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى، هو ولى عباده فى الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث للإنسان سواء شر أو خير، هو لحكمة إلهية.

وأوضح «عبد المعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الإنسان المظلوم عليه أن يطمن قلبه ويستبشر خيرًا وينام قرير العين لأن الله يأخذ حقه، وبعض المظلومين لا يأخذون حقهم فى الدنيا وهذه إرادة الله ، مشددًا: «لا تحزن لأن الله سبحانه وتعالى لن يترك من ظلمك، ولن تمر المظلمة هكذا».

واستشهد بما قال الله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) » من سورة إبراهيم، وقال الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ » الآية 42 ، وقال تعالى: «فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ» الآية 47 من سورة إبراهيم.

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