داعية إسلامي يبشر كل مظلوم ويطمئنه بـ 4 آيات قرآنية .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى، هو ولى عباده فى الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث للإنسان سواء شر أو خير، هو لحكمة إلهية.





وأوضح «عبد المعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الإنسان المظلوم عليه أن يطمن قلبه ويستبشر خيرًا وينام قرير العين لأن الله يأخذ حقه، وبعض المظلومين لا يأخذون حقهم فى الدنيا وهذه إرادة الله ، مشددًا: «لا تحزن لأن الله سبحانه وتعالى لن يترك من ظلمك، ولن تمر المظلمة هكذا».



