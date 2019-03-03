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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات معرض الكتاب بكلية التربية

الأحد 03/مارس/2019 - 09:05 م
صدى البلد
خالد رياض
افتتح اليوم، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بمرافقة الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، فعاليات معرض الكتاب الذي ينظمه اتحاد طلاب الكلية على مدار ثلاثة أيام بمقر الجامعة الجديد.

وأشار عزيز إلى أن تنفيذ مثل هذه المعارض يأتي تفعيلًا للدور الثقافي والتنويري لاتحاد الطلاب، للتشجيع على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة، التي من شأنها أن تمد الطلاب بمزيد من الخبرة والثقافة واتساع الأفق وقبول الآخر، مضيفًا أن المعرض يوفر مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات لكافة الطلاب وبأسعار مناسبة ومدعومة بما يشجع على الإقبال على القراءة.

وأشاد الدكتور خالد عمران عميد الكلية بالدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة لكافة أنشطة وفعاليات الاتحاد، التي تضيف المزيد من الحراك والتفاعل الطلابي، كما أثنى على مجهودات طلاب الاتحاد ودورهم في خدمة ومساعدة الطلاب، إلى جانب قدرتهم على جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة الطلابية.

جدير بالذكر أن المعرض يحتوي على أكثر من 300 كتاب في المجالات الدينية، السياسية، الثقافية، الاجتماعية والتاريخية، إضافة إلى عدد من المراجع العلمية المتعددة التخصصات، التي تخدم طلاب الكليات والدراسات العليا والباحثين بشكل عام.

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