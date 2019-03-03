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أخبار العالم

رئيس فنزويلا المؤقت يعود إلى البلاد بطائرة عسكرية ليقدم نفسه للاعتقال

الأحد 03/مارس/2019 - 09:37 م
مادورو وجوايدو
مادورو وجوايدو
حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام غربية بأن زعيم المعارضة الفنزويلية والرئيس المؤقت للبلاد المدعوم من الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية، غادر الإكوادور على متن طائرة عسكرية إكوادورية من طراز "C-295"، ومن المقرر أن تهبط في فنزويلا بمدينة كاراكاس.

وكان جوايدو أعلن أمس السبت أنه سيعود إلى وطنه بعد نهاية زيارته إلى الإكوادور، ومن المرجح أنه سيجري اعتقاله من قبل السلطات الفنزويلية لانتهاكه حظر السفر المفروض عليه من قبل المحكمة.

وجاءت تصريحات جوايدو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الإكوادور لينين مورينو يوم السبت. كما زار جوايدو مؤخرا البرازيل وباراجواي والأرجنتين لحشد الدعم والتأييد، والضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لتقديم استقالته.

وكان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، أعلن في يناير الماضي، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وعزل نيكولاس مادورو، في أعقاب تظاهرات عارمة وسط دعم من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الجيش الفنزويلي مال إلى جانب مادورو.

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