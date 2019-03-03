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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان - القاهرة الغربي

الأحد 03/مارس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تعرض 10 أشخاص مساء اليوم، الأحد، لإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

تلقى اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة مما أسفر عن إصابة كل من يحيى . ع 21 سنة ، وحسين . م 27 سنة ، وأحمد . ع 29 سنة ، وشقيقه محمد 29 سنة ، وأحمد . م 35 سنة ، وأحمد . ر 38 سنة ، والمصطفى . م 25 سنة ، وصابر . م 35 سنة ، وخالد . ر وذلك قبل كمين مدخل مدينة أسوان بنحو 10 كم ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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