«حماة الوطن» ينظم مائدة مستديرة بشأن تنظيم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي | صور

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مائدة مستديرة بعنوان "الطفل المصري في العصر الرقمي: نحو إطار وطني لتنظيم استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة".

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أهمية العمل على حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية وضع حد لزيادة استخدام الهواتف المحمولة.

شارك في فعاليات المائدة المستديرة، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب - وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق نصير - الأمين العام للحزب، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين التنظيم، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب أشرف الشيحي نائب رئيس الحزب، النائب محمد أسعد مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الصندوق، والنائب أحمد الأشموني أمين التخطيط والمتابعة والعلاقات العامة، النائبة غادة البدوي أمينة التدريب والتثقيف، النائبة راندا مصطفي أمينة المرآة، النائب كريم إمام أمين الشباب، النائب حازم حمادة أمين المراسم، النائبة ميرال الهريدي أمينة التعليم، النائب عمرو الورداني رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، النائب ياسر جلال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، النائب محمد الحداد أمين العمال، والنائب أحمد سرحان رئيس لجنة التطوير الحزب.

كما شارك في المائدة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية، الدكتور وائل عبدالرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، صبرى عثمان، مدير نجدة الطفل، الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس.

وخلال المناقشات تم التأكيد على المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الأطفال بسبب الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانخراط بدون ضوابط على السوشيال ميديا، واستخدام الهواتف المحمولة، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا.

وفي هذا السياق أشاد المشاركون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، ضمن رؤية الدولة في ضرورة الحفاظ على النشء وحمايتهم من مخاطر التطور التكنولوجي.

كما ثمن المشاركون في المائدة المستديرة لحزب حماة الوطن، استجابة مجلس النواب، ممثلة في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الوزراء المختصين بالحكومة، وكذلك عدد من المختصين، والتي انتهت إلى أهمية صياغة تشريع لتنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية المائدة المستديرة، تم التوافق على عدد من التوصيات، بينها ضرورة إطلاق مبادرة حزبية وطنية للتوعية الرقمية تستهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا بين الأطفال والأسر، من خلال برنامج توعوي منظم على مستوى الجمهورية.

ودعا حماة الوطن، إلى أهمية إطلاق ورش عمل على مستوى الجمهورية بجميع الأمانات الفرعية للحزب لتوعية الأسر حول إدارة استخدام الأطفال للهواتف وتوضح المخاطر وآليات الحماية.

كما أوصت المائدة المستديرة، بإعداد دليل الأسرة المصرية للاستخدام الآمن للإنترنت ويُتاح مجانًا عبر المنصات الرقمية للحزب، يتضمن ضوابط عملية لإدارة وقت الشاشة، وآليات الرقابة الأبوية، وطرق التعامل مع التنمر الإلكتروني، وأرقام وجهات الإبلاغ.

وأعلن حزب حماة الوطن، أنه بصدد إعداد وصياغة مشروع قانون شامل لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني وتنظيم استخدامهم لتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي ومتطلبات الحماية، ويستند إلى دراسة مقارنة للتجارب الدولية مع مراعاة الخصوصية المجتمعية المصرية، وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب.

وتضمنت التوصيات سَن تشريع يمنع تسجيل الأطفال دون سن الـ 16 على منصات التواصل الاجتماعي العامة، مع إلزام الشركات العالمية بتوفير نسخ "محلية آمنة" (Kids Versions) تخضع للرقابة القيمية المصرية، مع ضرورة إدراج مواد حماية الأطفال من المخاطر الرقمية ضمن تعديلات قانون الطفل.

وأوصت المائدة المستديرة، بضرورة العمل على إنشاء الهيئة المصرية للسلامة الرقمية- (EDSA)- Egyptian Digital Safety Authority- كهيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتتمتع بسلطة تنظيمية وتنسيقية عابرة للوزارات، وتهدف الهيئة إلى توحيد الرؤية الوطنية للسلامة الرقمية، وضمان تنسيق فعّال بين الجهات المعنية، ووضع معايير ملزمة وآليات استجابة سريعة لحماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني.