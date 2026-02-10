صاحب خبرة.. حزب حماة الوطن: اختيار حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية موفق جدًا

علق النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، على التشكيل الوزاري الجديد ووجود نائب واحد فقط لرئيس مجلس الوزراء.

وقال أحمد العوضي في مداخلة هاتفية في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار”، :" :«وجود الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اختيار موفق جدًا، فهو شخصية معروفة، يمتلك خبرة كبيرة، ورجل اقتصادي لديه تجارب واسعة، وأعتقد أن ذلك سيكون دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة لملف الوزارات الاقتصادية».



وتابع قائلًا:«المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لا خلاف على دوره الكبير خلال الفترة الماضية، حيث بذل مجهودًا ضخمًا في مهامه الوزارية، خاصة أن حقيبته كانت مكتظة بالأعباء مقارنة بنفس الوزارة في أي فترة سابقة، إذ أضيفت إليها الشؤون القانونية والشؤون النيابية والتواصل السياسي. وقد قدم دورًا مهمًا، ونتمنى له التوفيق في المستقبل، وفي مناصب ومواقع أفضل».