رمي الجبنة على وجوه الأطفال.. تحد جديد على الإنترنت.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات، تظهر تحديا جديدا اجتاح الإنترنت فى الساعات القليلة الماضية، تقوم فكرته على رمي قطع الجبنة على وجوه الأطفال والرضع.بدأت القصة عندما نشر شخص مقطع فيديو على تويتر وهو يلقي شريحة جبنة على وجه شقيقه الصغير، وبعدما حصد الفيديو أكثر من 8 مليون مشاهدة، انتشر التحدي على هاشتاج #CheeseChallenge.وانقسم الرواد على مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض، إلا أن مقاطع الفيديو حصدت مشاهدات ضخمة بالفعل.