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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن تغلق قنصليتها في القدس

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، دمج القنصلية الأمريكية بسفارتها في القدس، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية، روبرت بالادينو، قوله إن إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس، "يأتي من منطق جهود واشنطن لزيادة كفاءة وفعالية الدبلوماسية الأمريكية الخارجية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "القرار لا يؤثر على سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة".

تأتي الخطوة تنفيذًا لقرار أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في 18 أكتوبر2018، ويقضي بدمج السفارة والقنصلية الأميركية في مهمة دبلوماسية واحدة.



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