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رياضة

بعثة الزمالك تغادر إنجولا

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:42 ص
بعثة الزمالك تغادر
بعثة الزمالك تغادر إنجولا
ملك موسي
غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أنجولا في الثانية فجر اليوم للعودة للقاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراة بترو أتليتيكو.

وكان الزمالك قد حل ضيفا على بترو أتليتكو الأنجولي على أرضه في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء بتوقيع المغربي حميد أحداد المحترف في صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف الزمالك في جعبته 3 نقاط، ليصبح الفريق في رصيده 5 نقاط بالمجموعة.
بعثة الزمالك تغادر إنجولا
بعثة الزمالك تغادر إنجولا

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