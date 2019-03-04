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فن

How to Train Your Dragon يتصدر إيرادات البوكس أوفيس بـ 30 مليون دولار.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
يواصل فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World تصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس"، محققًا 30 مليونا و46 ألف دولار أمريكي، في الاسبوع الثاني من عرضه.

وتدور أحداث فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden Wo حول (آليتا) مخلوق غريب عثر عليه (د. إيدو) الغامض، ومن هنا آليتا تصير كائن قاتل وخطير، لم تعد تتذكر مَن تكون أو من أين جاءت، لكن بالنسبة لدكتور إيدو فالحقيقة واضحة للغاية؛ هي الكائن الذي يستطيع كسر حلقة الموت. ولكن لكي تكتمل غايتها، لا بد لها من أن تقاتل وتقتل، هذا هو المكان الذي تكتسب فيه آليتا أهميتها الحقيقية؛ فهي ملاك من السماء، كما أنها ملاك الموت.

ودخل في السباق هذا الأسبوع فيلم Tyler Perry's A Madea Family Funeral الذي حقق في الأيام الأولى من عرضه في الولايات المتحدة الامريكية ايرادات وصلت لـ 27 مليونا و50 الف دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم عندما يصبح لمّ الشمل العائلي البهيج كابوسًا مروعًا، حيث تسافر (ماديا) والعائلة إلى غابات جورجيا، ومن هنا يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.

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