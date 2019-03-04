السفير الجزائري في باريس: بوتفليقة لائق بدنيا لمهام الرئاسة



أكد السفير الجزائري في باريس، عبد القادر مسدودة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتمتع بصحة تسمح بممارسة مهام الرئاسة.



وأوضح مسدودة في حوار مع قناة "سي نيوز" الفرنسية، اليوم الأثنين:" الرئيس بوتفليقة على قيد الحياة فعلا، ليس النظام من قرر مكانه، بل هو من قرر بكل حرية الترشح لعهدة أخرى بعد تقييمه للوضع"، مضيفا:" يعاني الرئيس من متاعب صحية، لم يعد يتمتع بصحة العشرين سنة، لكنه لا يزال لديه رأسه، أنه لائقا بدنيا، هود دائما من يتخذ القرارات".



وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد بتنظيم انتخابات مبكرة وتغيير النظام وتعديل الدستور وميلاد جمهورية جديدة في حال منحه الشعب الجزائري ثقته خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.



وبرر الدبلوماسي الجزائري إعادة ترشح بوتفليقة لفترة خامسة باعتقاده أنه لا يزال لديه شيء يقدمه لجعل الجزائر منطقة آمنة، مشيرا إلى أن العديد من السياسيين حول العالم يعانون من مشاكل صحية.



ورأى السفير الجزائري أن بوتفليقه هو الأكثر ملائمة لانتقال هادئ وسلمي للجمهورية الثانية، موضحا أن بوتفليقة سيعاد انتخابه بالنظر لشخصيته وحصيلته.



وأكد السفير الجزائري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بـ"شفافية ونظام"، وسيكون هناك مراقبون من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

