مساعد وزير التعليم: الطلبة يستخدمون التابلت ببراعة.. صور

قال أحمد ضاهر مساعد وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، إن الطلبة يستخدمون التابلت ببراعة، موضحا أن هذا الأمر فاق توقعاتنا.



وأوضح أحمد ضاهر، خلال جلسة «تطوير التعليم..حكاية مصرية» والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة، أن تجربة التابلت جيدة حتى الأن، موضحة أن هناك 20 ألف طالب لم يستلموا التابلت حتى الان.



وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المختصة بالتطوير قامت بدراسة 75 جهاز تابلت، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على شركة سامسونج، موضحا أن قصة التابلت بدأت في شهر مايو الماضي بمساعدة هيئة التسليح بالقوات المسلحة، وكان شرط وزارة التربية والتعليم وجود درجات تأمين عالية تحافظ على التابلت وتمكن الطالب من استخدامه 3 سنوات.



ونوه مساعد وزير التربية والتعليم، إلى أن مرحلة الثانوية العامة مستهدفة في عمليات التطوير