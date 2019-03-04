ممثلو جمعيات الرفق بالحيوان يرفضون قتل الكلاب الضالة

أعرب عدد من ممثلى جمعيات الرفق بالحيوان فى المجتمع المدنى، عن رفضهم قتل الحيوانات الضالة كحل لمواجهة انتشارها فى الشوارع والميادين، مطالبين باللجوء لحلول علمية كما يحدث فى الدولة المتقدمة مثل التعقيم والإخصاء وغيرها.





جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.





وبدأت الدكتورة منى خليل نائب رئيس الاتحاد المصرى لجميعات الرفق بالحيوان، قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم..ورحمتى وسعت كل شىء"، متابعة: "من أول الجلسة بستمع لمعلومات وأرقام، أشكك فى رقم الكلاب الذى يشير إليه البعض بأنه 15 مليون كلب فى مصر، اللى عمل إحصاء يقولى الجهة اللى عملته وعملته ازاى وفى مناطق ايه".





وأشارت "خليل"، إلى أن البعض يستخدم الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بشأن جواز قتل الكلاب الشرسة بشكل خاطىء، قائلة: "يقولك عندنا فتوى شرعية من دار الإفتاء لمصرية بالقتل، الأولى جمعها فى مناطق مخصصة، لا تقتل بالسم، الأولى الحفاظ على أرواحهم فى الشريعة الإسلامية"، منتقدة حديث وزير الزراعة بالاستناد إلى فتوى تجيز قتل الكلاب، موضحة أن الفتوى ليس مضمونها كما قال الوزير إنه بالسهولة يتم قتل الكلب.





وتساءلت: "هل المستشفيات بتسجل عند وجود حالة العقر هل هى من كلب مملوك لشخص ولا كلب ضال؟، لا يتم تسجيل ذلك".





ولفتت إلى أن مجلس أمناء الشيخ زايد له تجربة فى تقليل نسب الشكاوى من المواطنين من الكلاب بنسبة 73%، قائلة: "عرضنا رؤيتنا على الحكومة من سنوات، الناس بتتكلم عن التكلفة، لو المواطن يدفع جنيه واحد شهريا هيبقى عندى 90 مليون جنيه شهريا، وأين هؤلاء الخريجين سنويا لماذا لا يسخروا لمشروع قومى، استغل اللى مدخلش الخدمة العسكرية، الحلول موجودة وعلى أرض الواقع لابد من رقابة حقيقية حكومية على أى مشروع، ونحن طلبنا وزارة التعاون الدولى أن تدخل شريك معنا".





فيما قال، تامر حزين وكيل مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد: "لازم نفصل بين كلاب الشارع والكلاب الخاصة، أشرس عشر كلاب على مستوى العالم مسجلة رسميا وهناك دول منعت استيراداها ولكن مازالت تدخل فى مصر حتى الآن، والبعض يستخدم أسلوب التعذيب فى تدريب الكلاب بشراسة، زى واقعة مدينتى".





وأردف: "القمامة للأسف تثير من عدوانية الكلب، لأن الكلب يتنفس من لسانه والغدد الدرقية، ممنوع نهائى يطلقه فى الشارع، ولاحظنا بعض سوء السلوكيات من أصحاب الكلاب الخاصة، أصحابها عندهم لامبالاة ويطلقونها فى الشارع، وتم التحفظ على مجموعة من الكلاب بعد واقعة مدينتى".





وأشار إلى أنه لا توجد أمراض تنتقل من الحيوان للإنسان، وأوضح أن هناك بروتوكول مع جمعيات الرفق بالحيوان، قائلا: "لم نتحمل أى تكلفة، ليتم خصى الكلاب بمخدر وتعقيم، وهناك بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم للتوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات فى المدارس الحكومية، وتم مخاطبة وكيل وزارة الأوقاف لتعميم خطبة يوم الجمعة للتوعية، وأرى أن يتم تشكيل لجان من المجتمع المدنى جمعيات الرفق بالحيوان ووزارة البيئة".





من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موجها حديثه لممثلى منظمات المجتمع المدنى: "انتوا مش بتسافروا برة عمركم شفتوا كلاب فى الشارع، شفتوا كلاب تهجم على الناس وتعتدى عليها، عمرك شفت كلب على الرصيف، ولو حصل بيكون معاه صاحبه وتعامل يحمى المواطن..التشدق بالمعاملة مثل الخارج يبقى تطبق كل المنظومة فى الخارج، حتى لا يقال إن ممثلى جمعيات المجتمع المدنى للرفق بالحيوان فى مصر لديهم هوى وهذا الكلام يقال، ويجب أن تطبق المنظومة بالكامل".



