محافظ الشرقية يُكرم الفائزين بالبطولة الأفريقية للكاراتيه والسومو

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي نادي ههيا الرياضي المشاركين في البطولة الأفريقية للكاراتية المنطقة الأولى ناشئين والتي أقيمت في دولة المغرب في الفترة من 5 / 2 /2019 إلى 11 / 2 /2019



واللاعبون هم :" بسملة محمود حسن الفائزة بالمركز الأول وزن 54 كيلو والحاصلة على الميدالية الذهبية و محمود عبد العزيز عبد الرحمن الفائز بالمركز الثالث وزن 57 كيلو والحاصل على الميدالية البرونزية " بمنحهما شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لمشاركتهما في البطولة ورفع إسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية .



كما قام محافظ الشرقية بتكريم اللاعب إبراهيم عبد اللطيف محمد لحصوله على البطوله الأفريقية في رياضة السومو بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية .



وأعرب المحافظ عن اعتزازه بأبناء الشرقية الرياضيين والفائزين بالميداليات الذهبية في البطولات الأفريقية ورفع إسم مصر عاليًا وعزف السلام الوطني ليؤكد ريادة مصر في الألعاب الرياضية على مستوى القارة السمراء .



ومن جانبه أكد "وائل الألفي" وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية قامت بتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبطال الشرقية المشاركين في البطولة الأفريقية للكاراتية ورياضة السومو للحصول على الميداليات الذهبية والفوز بالبطولتين ، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه ادائم والمستمر لقطاع الرياضة والشباب داخل المحافظة.