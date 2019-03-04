لطفي لبيب: لا أهتم بالمقابل المادي علشان بحب التمثيل.. فيديو

قال الفنان لطفي لبيب، إنه لا يعرف أجر زملائه من الممثلين، معقبا: «معرفش أجر زمايلي كام ولا أعرف بياخدوا كام».



وأضاف "لبيب"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «أنا مش هبص لرزق الآخرين، والفيلم الحلو اللي بيجيلي بطلب فيه أي حاجه عشان دا اللي بيتبقى في تاريخ السينما».



وأشار: «أنا بحب التمثيل جدا، وعايز أمثل كتير، ولا أهتم بالأمور المادية طالما أن العمل يحمل مضمونا هادف».

