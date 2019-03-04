لطفي لبيب: لا أهتم بالمقابل المادي علشان بحب التمثيل.. فيديو

قال الفنان لطفي لبيب، إنه لا يعرف أجر زملائه من الممثلين، معقبا: «معرفش أجر زمايلي كام ولا أعرف بياخدوا كام».
وأضاف "لبيب"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «أنا مش هبص لرزق الآخرين، والفيلم الحلو اللي بيجيلي بطلب فيه أي حاجه عشان دا اللي بيتبقى في تاريخ السينما».
وأشار: «أنا بحب التمثيل جدا، وعايز أمثل كتير، ولا أهتم بالأمور المادية طالما أن العمل يحمل مضمونا هادف».
وأضاف "لبيب"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «أنا مش هبص لرزق الآخرين، والفيلم الحلو اللي بيجيلي بطلب فيه أي حاجه عشان دا اللي بيتبقى في تاريخ السينما».
وأشار: «أنا بحب التمثيل جدا، وعايز أمثل كتير، ولا أهتم بالأمور المادية طالما أن العمل يحمل مضمونا هادف».