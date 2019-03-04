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لطفي لبيب: لا أهتم بالمقابل المادي علشان بحب التمثيل.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:11 م
لطفي لبيب
لطفي لبيب
محمد القاضي
قال الفنان لطفي لبيب، إنه لا يعرف أجر زملائه من الممثلين، معقبا: «معرفش أجر زمايلي كام ولا أعرف بياخدوا كام».

وأضاف "لبيب"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «أنا مش هبص لرزق الآخرين، والفيلم الحلو اللي بيجيلي بطلب فيه أي حاجه عشان دا اللي بيتبقى في تاريخ السينما».

وأشار: «أنا بحب التمثيل جدا، وعايز أمثل كتير، ولا أهتم بالأمور المادية طالما أن العمل يحمل مضمونا هادف».

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